22日は二十四節気の1つ「冬至」です。1年のうちで昼の時間帯が最も短くなる日です。鶴岡市の温泉施設では訪れた人たちが冬至の風習の「ゆず湯」に入り、体を温めています。「ゆず湯」は古くから、新年を迎える前に体を清める意味合いや体を温めて無病息災を願う風習として各地で親しまれています。鶴岡市の長沼温泉「ぽっぽの湯」では22日、朝6時からゆず湯のサービスを行っています。2000年の開業以来毎年行っていて、22日