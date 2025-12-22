【新華社ウルムチ12月22日】中国の石油・天然ガスパイプラインを管理、運営する国家石油天然気管網集団はこのほど、中国安全生産科学研究院と共同で、新疆ウイグル自治区哈密（ハミ）市にある同社パイプライン破断制御試験場において中国初となる一連の高圧純水素パイプライン実大火炎放射試験に成功、この分野の技術的な空白を埋めた。今回の試験は、水素ガス漏えい後の火炎の特性や熱放射の影響範囲など重要なデータを取得し