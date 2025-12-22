オリンピック代表選考を兼ねたフィギュアスケートの全日本選手権から一夜、代表に内定した選手たちが意気込みを語りました。ミラノ・コルティナオリンピック最後の代表選考会となった全日本選手権。今シーズンでの引退を表明し、大会5連覇を果たした坂本花織選手（25）や北京オリンピック銀メダルの鍵山優真選手（22）など12人の選手がオリンピック内定となりました。3大会連続の五輪内定・坂本花織選手：刻一刻と引退の時期が迫っ