アミューズメントカジノ店などを一斉立ち入りです。警視庁は12月、東京都内の繁華街などを中心に、アミューズメントカジノ店やホストクラブなど726店舗に立ち入り検査を行いました。アミューズメントカジノ店は、客がポーカーやルーレットなどで遊ぶことができる施設で、一部の店舗では「ウェブコイン」と呼ばれるゲームの勝敗で与えられるポイントを賞品に交換したり、他の店舗でも利用できる実態が確認されていて、このような行