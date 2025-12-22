タレントの村重杏奈（27）が21日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。仲の良い人物について語った。この日は、プライベートで親交があるというプロボディービルダーでタレントの横川尚隆とともに登場。占い師・シウマ氏による身の回りの数字から運気を判断し、開運へ導くオリジナル占術「数意学」の占いを受けた。初めは村重の携帯番号下4桁を足した“18”で占い。いい数字だが基本