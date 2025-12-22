高速道路の人気メニューが熱きバトルを繰り広げています。今回の年末年始、高速道路の渋滞のピークは上下線ともに1月2日から3日の見通しです。その高速道路では、NEXCO東日本管内のサービスエリアなどで提供されているメニューの中から人気ナンバー1を決める「ハイウェイめし甲子園」が開催中です。現在は125のメニューが参加した予選ラウンドが終わり、2026年1月からは激戦を勝ち抜いた14のメニューによる決勝戦が行われます。実