俳優の北川景子（39）の夫で、歌手でタレントのDAIGO（47）が、20日Instagramを更新。シミュレーターで乗馬体験をする長女の姿を公開し、反響が寄せられている。【映像】シミュレーターで乗馬体験するDAIGOの長女2016年1月に北川と結婚し、5歳の長女、1歳の長男を育てているDAIGO。自身のInstagramでは家族との日常を発信しており、2025年8月4日には北海道を訪れた際の長女との親子ショットや長男の写真を公開。「こんなに大き