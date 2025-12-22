東京ヤクルトスワローズからポスティングシステムを使ってメジャー移籍を目指していた村上宗隆選手（25）が、シカゴ・ホワイトソックスと契約したことが発表されました。チームの公式SNSで早速ファンに「村上宗隆です。『ムネ』と呼んでください。最高です！シカゴにいて幸せです。Yes！」とメッセージを送った村上選手。総額約53億7200万円の2年契約で、背番号は「5」に決まりました。ホワイトソックスは2024年にメジャーワースト