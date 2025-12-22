きょう東証グロース市場に新規上場したスタートラインは、公開価格と同じ４８０円カイ気配でスタートし、その後も気配値を切り上げる展開で、前場は気配値のまま終了。後場は８４０円カイ気配でスタートした。なお、この日の気配値上限は１１０４円となっている。 出所：MINKABU PRESS