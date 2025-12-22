おいしそうなちくわ【画像を見る】焼き目まで丁寧に再現！存在感のある「ちくわ」の正体紀文食品の公式アカウントが投稿した、“大きなちくわ”がXで注目を集めています。投稿には4.5万を超えるいいねが寄せられ、「絶対に買う」「我が子にプレゼントしたい」という声が相次ぐなど、発売前から大きな話題になりました。投稿に添えられていたのは、ひと目で「ちくわだ！」と分かる形をした、大きなクッションの写真。クッションは両