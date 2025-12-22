エディオンは12月20日に、ニトリとの共同開発商品である、「湯量が調整できる電気ケトル」（AB2G02）の「エディオン」店頭および公式オンラインショップ「エディオンネットショップ」での販売を開始する。カラーは、ホワイト、ブラックの2色。価格は2490円。●コーヒー、ボトル、哺乳瓶、カップ麺などシーンによって湯量を調整「湯量が調整できる電気ケトル」は、コーヒーや紅茶を淹れる、ボトルや哺乳瓶に注ぐ、カップ麺やス