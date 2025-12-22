H3ロケット8号機が、さきほど鹿児島県の種子島宇宙センターから打ち上げられましたが、第2段エンジンが早期に燃焼停止し、現在、状況を確認中です。（中継仁田尾美菜アナウンサー）H3ロケット8号機は、午前10時51分過ぎに、私の後ろ4キロ先にある発射場から打ち上げられました。H3ロケット8号機は当初、今月7日の打ち上げを予定していましたが、搭載機器の確認が必要として一度、延期に。そして先週、17日に