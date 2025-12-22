ギンビスの人気お菓子「たべっ子どうぶつ」シリーズが、「令和7年度 食品ヒット大賞」にて「優秀ヒット賞（菓子・パン部門）」を受賞した。【画像】可愛い絵柄！気になる、たべっ子どうぶつ絵本の中身ページ「食品ヒット大賞」は、1982年（昭和57年）に「日本食糧新聞」の創刊40周年を記念して設立。1年に1度、食品界においてもっともヒットした製品を、全国のモニター企業87社からの推薦により選考し、食品ヒット大賞、優秀ヒ