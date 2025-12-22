教育と探求社と東京大学大学院教育学研究科附属 学校教育高度化・効果検証センター(以下、CASEER)は11月1日、中学・高等学校における探究学習の実態と生徒への影響を調査する共同研究を開始した。授業の様子共同研究では、民間企業と連携した探究プログラムに着目し、教育と探求社の20年にわたる実践知とCASEERの学術的知見を掛け合わせ、学習の質向上に向けた示唆を整理する。探究学習が全国の中学・高等学校で広がる一方、「どの