東京Vの城福浩監督＝8日、川崎市J1の東京Vは22日、城福浩監督（64）と契約を更新することで合意したと発表した。今季は主力の移籍などもあって得点力不足に苦しみながら、11勝10分け17敗の勝ち点43、17位でJ1に残留した。J2だった2022年シーズン途中に就任した同監督は、クラブを通じ「さまざまな難局を乗り越えながら成長していくことができれば、選手、チームの可能性は無限大だと思っている」とコメントした。