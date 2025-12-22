プロ野球・ソフトバンクは22日、台湾の味全ドラゴンズから徐若熙(シュー・ルオシー)投手が入団することを発表しました。徐投手は、右投げ右打ちの25歳。今季は台湾のプロ野球リーグ・CPBLで19試合に先発し、5勝7敗、防御率2.05という成績でした。来季から背番号「18」を背負います。▽徐若熙投手コメントこのたび、私を評価、そして信頼し、より高いレベルで挑戦する機会を与えてくださった福岡ソフトバンクホークスに心から感謝し