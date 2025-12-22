内閣制度創設140周年を記念する式典であいさつする高市首相＝22日午前、首相官邸政府は22日、内閣制度創設140周年を記念する式典を首相官邸で開いた。主催する高市早苗首相のほか、衆参両院議長、最高裁長官の「三権の長」らが参加した。午後には公邸で祝賀会を開催した。首相はあいさつで「内閣制度はいずれの時代にも枢要な役割を果たしてきた。140年に及ぶ先人たちの足跡を受け継ぎ、あらゆる政策を前進させる」と強調した