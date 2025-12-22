フィギュアスケートのミラノ・コルティナ五輪代表メンバーが22日、都内で全日本選手権の一夜明け取材に応じた。昨季世界一ペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ）は“りくりゅう”ペアとして2度目の出場。全種目を通じて日本勢最多4度目の出場となる木原は「（ペア）個人戦でのメダル獲得は日本の歴史ではないので、そこを目指したい」と決意を語った。三浦も「自分たちの練習を信じて、シーズン前半と同様に練習を積めれ