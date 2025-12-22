プロ野球・楽手は22日、今オフ海外FA(フリーエージェント)権を行使した則本昂大選手が“チャンス・フォー・チルドレン”へ280万円を寄付したと発表しました。2019シーズン以降、7シーズン連続7回目の実施となる則本選手の慈善活動。1登板につき5万円（ポストシーズン含む）を寄付する取り組みで、56試合に登板した今季は280万円を寄付しました。寄付を受ける“チャンス・フォー・チルドレン”は、家庭の経済格差による子どもの教育