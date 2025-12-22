BUDDiiSが、春に開催するホールツアー＜BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLORiiA -＞の追加公演を発表した。本発表は、2⽇間に渡り開催したバディフェスを⼤いに盛り上げ最終公演にてアナウンスされた。会場は、千葉・幕張メッセの幕張イベントホール。BUDDiiSとして同会場でライブを⾏うのは、2023年に開催した＜BUDDiiS vol.06 - BRiLLiANT -＞以来となる。また、公演タイトルも＜BUDDiiS vol.11 Hall Tour - FLOR