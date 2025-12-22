平井 堅が、デビュー30周年イヤーを飾る東名阪ツアー＜Ken Hirai 30th Anniversary Ken’s Bar Special !! 2025 - 2026＞の初日となる12月20日、21日に大阪・大阪城ホールにて開催した。＜Ken’s Bar＞とは、平井 堅が自身のライフワークと位置づけるコンセプトライブ。通常のコンサートとは異なり、アコースティック編成でオリジナル曲に加えて洋楽や邦楽のカバーなども披露され、会場をバーにみたてることからアルコール飲料やソ