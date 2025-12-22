お笑いコンビ・マヂカルラブリーの野田クリスタルが、YouTubeチャンネル『サントリー公式チャンネル (SUNTORY)』で公開された動画に出演。『M-1グランプリ2025』決勝でピリついた瞬間を明かした。野田クリスタル○中川家・礼二のある発言が話題に楢原真樹(ヤーレンズ)が「礼二さんが『(配信に出ずに)帰っていい』って言うから、帰ろうかと思った」と、中川家・礼二が大会の最後に放った発言に触れると、野田は「あれ結構ピリついて