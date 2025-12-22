２０２５年１２月２９日（月） 深夜２４時～２５時放送！ 放送後TVerにて見逃し配信、U-NEXTほかにて順次見放題配信 テレ東は、2025年12月29日(月)深夜24時～25時に「今日もカレーですか？」を放送します。原作は、Webコミック配信サイト『竹コミ！』(竹書房)にて連載中の原作・藤川よつ葉、作画・あづま笙⼦による同名作。 大学進学を機に、地方から上京してきた⼥