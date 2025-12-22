歌手の浅香唯（５６）が西田ひかる（５３）と２２日、生活情報番組「ノンストップ！」（フジテレビ系）に生ゲスト出演。この時期の一風変わった乾燥対策が明かされた。２人はこの年末年始、昨年に続き東京・明治座の舞台「ギンギラ学園物語」に出演。主演の近藤真彦（６１）がＶＴＲ出演し、２人の素顔を明かした。まず西田。「ひかるちゃんは僕、実はご主人とすごく仲いいの。『マッチ、来年もなんかウチのひかるがお世話にな