コブクロが、ライブ映像作品20作品リリース記念企画として、映像作品『GOLDEN LIVE BEST』を2026年4月29日にリリースすることを発表した。本作は、歴代ライブ映像作品からファンサイト会員の投票で選出された上位楽曲をもとに、メンバー自らがセットリストを決定したという。ファンの投票結果のランキングを受け、ランクインした過去のライブ映像をみながら、メンバーが頭を悩ませてセットリストを決定した「GOLDEN LIVE BEST コブ