Suchmosが、バンドの新たな章の幕開けを象徴する彼らの最新E『Sunburst』を12インチアナログ盤として1月21日にリリースすることを発表した。『Sunburst』には、先日公開されたMVに俳優・間宮祥太朗が出演した「Marry」の他、全４曲が収録。ジャケット写真は、長年彼らの姿を追い続けている写真家・岡田貴之が撮影。■EP『Sunburst』12インチアナログ盤2026年1月21日（水）発売予約：https://fcls.lnk.to/Sunburst_Vinyl▼収録内容S