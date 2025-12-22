ナチスの医師ヨーゼフ・メンゲレの知られざる日々と心の深淵を描いた映画『The Disappearance of Josef Mengele（英題）』が、邦題を『死の天使 ヨーゼフ・メンゲレ』として、東京・シネマート新宿、シネスイッチ銀座ほかにて2026年2月27日より全国公開されることが決定。併せて、ポスタービジュアル、メインカットが解禁。キリル・セレブレン二コフ監督からのメッセージも到着した。【写真】アウグスト・ディールが“死の天使”