CielA（シエラ）によるクリスマスボカロ名曲「初めての恋が終わる時」のカバーが12月22日(⽉)にリリースされた。ひとりの夜にも、静かに寄り添うクリスマスソングだ。「初めての恋が終わる時」は、2008年にニコニコ動画で発表されたsupercellの楽曲で、2009年10⽉にミリオンを達成、後にアルバム『supercell』にも収録された楽曲だ。冬の情景を背景に、初恋の終わりに直⾯した⼼の揺れや⾔葉にでき