2026Ç¯2·î3ÆüÈ¯Çä¤È¤Ê¤ëÇµÌÚºä46¡¦Çßß·ÈþÇÈ2nd¼Ì¿¿½¸¡ØÆ©ÌÀ¤Ê³Ð¸ç¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤è¤ê¡¢Àè⾏¥«¥Ã¥È¸ø³«Âè6ÃÆ¤È¤Ê¤ë¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÇßß·ÈþÇÈ¤¬2¿Í!?Âç¿Í¤ÊÉ½¾ð¤ÎÇò¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼»ÑËÜ½ñ¤Ï¡¢ÇµÌÚºä46¤Î3´üÀ¸¡¦Çßß·ÈþÇÈ¤ÎÌó5Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¼Ì¿¿½¸¡£¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢»¨»ï¡ÖCLASSY.¡×¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ç¥ì¥®¥å¥é¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤»¤é¤ì¤ë¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê°áÁõ¤«¤é¡¢ÈþµÓ¤òÀ¸