人間椅子が12月17日、東京・Zepp Hanedaにて、2025年冬のワンマンツアー＜『まほろば』ツアー＞の最終日を迎えた。11月24日の地元・青森・弘前 KEEP THE BEAT公演を皮切りに、全9公演で開催された同ツアーは、全国各地で大盛況。11月19日リリースの24thオリジナルアルバム『まほろば』で到達した境地がライヴでどのように表現されるのか。また、人間椅子のヒストリーを彩ってきた名曲群からどんな曲が飛び出すのか。今か今かと、に