フィギュアスケート男子の鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）が、全日本選手権閉幕から一夜明けた２２日、都内で取材に応じた。大会２連覇で、２大会連続となる２６年ミラノ・コルティナ五輪代表に決まり「新鮮な気持ち。２回目だけど、ジャージーのデザインも変わったりするので。初めてのような気持ちが大きい」と語った。日本代表は、自身と女子の坂本花織（シスメックス）、ペアの三浦璃来、木原龍一組（木下グループ