近年、さまざまな商品のデザインに取り入れられ人気の"エイリアン・アブダクション"。 【写真】カラーもいろいろ 今SNS上で大きな注目を集めているのは、本に挟むしおりのエイリアン・アブダクションものだ。 「読みかけの行はここです未確認飛行しおりです🛸」 と件の紹介したのは東京・西荻窪にある動物文具・雑貨店「文具店タビー」のXアカウント（@bungutentabby）。 UFOの放つ怪光線に牛が吸い込まれ