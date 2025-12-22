水戸が甲府から鳥海芳樹の加入を発表「名前はとりかいです」水戸ホーリーホックは12月20日、ヴァンフォーレ甲府からMF鳥海芳樹が完全移籍で加入することを正式発表した。今シーズンを同じJ2で戦ったライバルクラブからの主力引き抜きに、ファンからは驚きの声が上がっている。27歳の鳥海は神奈川県出身で、桐光学園高校、桐蔭横浜大学を経て甲府でプロデビュー。これまで甲府一筋でプレーし、2025シーズンはJ2リーグ戦33試合に