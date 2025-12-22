22日は1年の中で昼の時間が最も短い「冬至」です。松本市の温泉施設では訪れた人たちが毎年恒例の「ゆず湯」を楽しんでいます。松本市の温泉施設、瑞祥では今朝9時半の開店と同時に「ゆず湯」が始まりました。冬至に合わせた22日限定のサービスで今年は袋に入れた高知県産のユズなどおよそ350個が湯船に浮かべられました。訪れた人たちはユズのさわやかな香りを楽しみながら、冷えた体を温めていました。湯の華銭湯瑞祥 松本