22日未明、長泉町の80代の夫婦の家に男3人が押し入り現金およそ1000万円が奪われる強盗事件がありました。警察が逃げた男らの行方を追っています。（記者リポート）「犯人たちはあちらから侵入したのでしょうか、開いた窓にはシートが掛けられています」警察によりますと22日午前1時ごろ、長泉町納米里の店舗兼住宅で「強盗被害にあった」「『早く金を出せ』と言われた」などと警察に通報がありました。この家に住む80