数々のヒット作を生み出しているアニメーション監督の細田守さんが21日、自身の作品の上映に合わせて山形市を訪れ、作品への思いや山形の印象を語りました。細田守さんは「時をかける少女」や「サマーウォーズ」などのアニメーション映画を監督として制作し、アメリカのアカデミー賞にノミネートされるなど世界的に高い評価を受けています。21日は最新作「果てしなきスカーレット」の上