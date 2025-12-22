俳優ヒョンビンが妻ソン・イェジンと恋愛することになった当時の状況を明らかにした。21日、ユーチューブ「妖精ジェヒョン」チャンネルには「服が濡れていくように恋愛をすることになったようだ…（本当に）」と題した映像がアップロードされた。映像でチョン・ジェヒョンは「イェジンにも話したが、すでに（『愛の不時着』当時に）恋愛は始まっていた。2人は本当に切実な演技をした。その時、私は『これは愛だ。愛でなければこの