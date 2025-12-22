【新華社貴陽12月22日】中国貴州省畢節（ひっせつ）市威寧イ族回族ミャオ族自治県双竜鎮でこのほど、雲海が見られた。水面は鏡のように澄み渡って空と一体となり、木々は雲や霧の中に浮かび立ち、岸近くの水面には逆さまに映った影が穏やかな波紋に揺らいで流れる雲海と映え合い、まるで山水画のような光景を描き出した。（記者/管慶巍、楊焱彬）