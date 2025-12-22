【新華社阜陽12月22日】中国安徽省阜陽市太和県桑営鎮の閆営村では冬の寒さが増す中、畑には豊作の活気あふれる光景が広がっている。地元農家は畑を行き来し、新鮮なナズナを収穫して選別と籠詰め作業に励んでいる。ナズナは食用、薬用としての価値があり、農村振興を支える特色ある地域産業として村を豊かにしている。（記者/李東標）