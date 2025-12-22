女優の上白石萌歌（25）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。映画で共演した人気アイドルとの驚きの共通点について語った。現在公開中の映画「ロマンティック・キラー」（監督英勉）で共に主演を務める「なにわ男子」高橋恭平とそろって登場。2人が初共演かと問われ、上白石は「初共演です」と回答した。さらに「聞いてください！生年月日が全く一緒なんです」と打ち明け、スタジオか