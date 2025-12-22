タレントの村重杏奈（27）が21日放送のフジテレビ「突然ですが占ってもいいですか？」（日曜深夜0・55）に出演。仲の良い人物について語った。この日は、プライベートで親交があるというプロボディービルダーでタレントの横川尚隆とともに登場。番組スタッフから事前インタビューで、2人の関係性について質問されていた。2人は声をそろえて「マジで友達です」と即答。横川は「1番仲いいです、芸能界の中で間違いなく」と伝え