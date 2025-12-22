FNNは21日までの2日間、世論調査を実施しました。高市内閣の支持率は75.9％で、政権発足以来3回の調査のいずれも75％台と高水準を維持しています。調査は以下の方法で行いました。・期間：2025年12月20日・21日・電話調査（RDD 固定・携帯電話）・全国18歳以上の男女1021人が回答高市内閣を「支持する」と答えた人の割合は75.9％で、内閣発足後、最も高くなりました。高市内閣発足直後の10月、11月に続き12月も75％台で、高水準で