【GoodsPress AWARD 2025 ベストバイ大賞】しっかり寝たのに、朝起きると疲れが抜けきらないと感じる人は寝具があっていないのかも。眠りのプロによるマットレス選びのコツを参考に、今一度自分の寝具を見直してみよう！＊＊＊【美容・健康部門】マットレスリカバリーウェアが注目されるなど、リラックス・睡眠グッズへの意識の高まりは顕著だが、なかでも睡眠に結びつきやすいのがマットレスだろう。昨今のマットレス事情