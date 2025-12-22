相鉄ホテルズは、相鉄ホテルズクラブのキャッシュバック特典を2026年3月31日の宿泊をもって終了する。2026年3月31日以前からの宿泊で、4月2日以降にチェックアウトする場合、キャッシュバックは対象期間内の分のみとなる