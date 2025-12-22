ZIPAIR Tokyoは、東京/成田〜バンクーバー・ヒューストン・ホノルル・ソウル/仁川線の夏スケジュールの航空券の追加販売を、12月18日正午から開始した。シンガポール・ソウル/仁川線は1日1往復、バンクーバー線は月・水・金・土曜の週4往復、ホノルル線は火・木・日曜の週3往復を運航する。販売対象期間は9月以降でいずれも異なる。片道最低運賃は、フルフラットとなる「ZIP Full-Flat」はバンクーバー線が154,400円、ホノルル線が