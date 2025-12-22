All About ニュース編集部は11月10〜11日、全国の10〜60代の男女300人を対象に『おかあさんといっしょ』（NHK Eテレ）に関するアンケート調査を実施。その結果の中から、今回は「卒業後も活躍したと思う歴代のうたのおねえさんランキング」を発表します。【5位までの全ランキング結果を見る】2位：【21代】小野あつこ（2016年〜2022年）／21票2位に選ばれたのは小野あつこさん。21代目うたのおねえさんとして2016年から2022年の6年