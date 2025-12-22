auじぶん銀行は22日、円普通預金の金利を、年0.21％から0.10％引き上げ、年0.31％に改定すると発表した。改定日は2026年2月1日。 日本銀行の政策金利引き上げによる市場金利の変動を踏まえたもの。預金額などで決まるランク（じぶんプラス）やKDDIグループの金融サービス（au PAYやau PAYカードなど）の利用などで優遇される上乗せ金利を含めると、最大年0.65％の金利が適用される。 なお、円定期