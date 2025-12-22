占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。うお座／魚座（2月19日〜3月20日生まれ）運気は過渡期。グレーもアリで。時間切れのサイン。ハッキリしないまま、来年に持ち越しが起こりそう。白黒決着がつかないのは、まだ、状況が二転三転する可能性があるせい。もう何も考えずに、忘れてしまうのがよさそうです。社交は、身近にハメを外す人が現れそう。巻き