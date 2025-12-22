ビッグローブは、MVNOサービス「BIGLOBEモバイル」で、シャープの「AQUOS sense10」、ソニーの「Xperia 10 VII」、Xiaomiの「REDMI 15 5G」を発売した。購入にはBIGLOBEモバイルの契約が必要となる。 AQUOS sense10 AQUOS sense10 「AQUOS sense10」は、シャープ製Androidスマートフォン。AI機能「Vocalist」を搭載し、通話時に登録した自分以外の声や周囲の雑音をAIがカットす