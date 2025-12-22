占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年12月22日〜12月28日の運勢を西洋占星術で占います。みずがめ座／水瓶座（1月20日〜2月18日生まれ）サービス精神旺盛に。誰かの笑顔があなたのパワーに。コミュニケーションが活発になって、楽しい毎日が実現しそう。気の合う友達や仲間にも恵まれて、何気ない提案も気持ちよく通るでしょう。だからこそ、一緒にいる人を楽しませる意識を持つといいみたい。相手の好